台灣今天同時面臨強颱、強震威脅，行政院長蘇貞昌上午聽取「莫拉克風災10週年及利奇馬颱風整備」後表示，面臨兩次巨災，讓國人深刻體會，「人定」不再能「勝天」，必須更謙卑的面對大自然。蘇揆也提醒有關部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風夾帶的豪大雨，提前完成各項防颱整備工作。

蘇揆表示，今天是莫拉克風災十週年的日子，而今年也是921地震二十週年。十年前的今天，莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨(超過2,500毫米的雨量)，幾乎等於一整年的雨量，集中在兩天內在南部地區傾瀉而下，造成重大災情(全台共計699人死亡，農損近2百億元)；而發生在1999年的921大地震，同樣造成成千上萬國人死傷、基礎設施嚴重受損，全國經濟損失更是重大(達3,647億元)。雖然，台灣人民用無比堅韌的勇氣、友善與大愛，從災難中重新站穩腳步，展現最強大的生命力，但也讓國人深刻體會，「人定」不再能「勝天」，必須更謙卑的面對大自然。

蘇揆說，台灣位處地震、風災頻繁地帶，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系還有哪些不足之處，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫，同時透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓國人加強防災、離災、減災，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。

此外，蘇揆也說，中央氣象局已於昨天下午發布「利奇馬」颱風的海上颱風警報，下午及明天將是影響台灣最明顯的階段，中央已成立災害應變中心，他要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的豪大雨，提前完成各項防颱整備工作。

(中時 )