宜蘭地底不平靜，下午2點在宜蘭縣政府南偏東方30.8公里，即宜蘭近海，深度14.4公里，又發生一起芮氏規模3.6的小區域有感地震，最大震度宜蘭縣南澳鄉4級，宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣和平均為2級，台中市梨山1級。今天宜蘭已發生3次有感地震，前兩次都在清晨。

氣象局地震測報中心表示，這一起地震是上午5點28分規模6.0強震的餘震，隔了8個半小時左右，未來一周內不排除仍有餘震發生。

(中時 )