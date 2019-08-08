早上5點餘震！宜蘭下午2點規模3.6地震 最大震度4級 15:082019/08/08 中時 廖德修 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 下午2點宜蘭近海又發生地震，今天第3起，也是清晨6.0強震的餘震。（圖／取自氣象局臉書） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭地底不平靜，下午2點在宜蘭縣政府南偏東方30.8公里，即宜蘭近海，深度14.4公里，又發生一起芮氏規模3.6的小區域有感地震，最大震度宜蘭縣南澳鄉4級，宜蘭縣宜蘭市、花蓮縣和平均為2級，台中市梨山1級。今天宜蘭已發生3次有感地震，前兩次都在清晨。 氣象局地震測報中心表示，這一起地震是上午5點28分規模6.0強震的餘震，隔了8個半小時左右，未來一周內不排除仍有餘震發生。 (中時 ) #地震 #宜蘭 #宜蘭縣 #規模 #餘震 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛傳千里 宜監關懷收容人 16:052019/08/05 生活 蔡英文、陳歐珀聯合競選總部成立 林聰賢出任聯合競總主委 20:382019/08/06 政治 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 05:492019/08/08 生活 清晨強震嚇人 宜蘭一度770戶停電 06:112019/08/08 社會 6.0強震！楊月娥全家嚇醒、老母親落淚抱她哭 06:152019/08/08 娛樂 破碎帶引起宜蘭地震 不排除一周內發生6.0以上更大地震 08:532019/08/08 生活 影》88強震 中和婦人疑遭衣架壓住窒息身亡 08:262019/08/08 社會 宜蘭強震 原能會：核二廠運作正常 09:122019/08/08 生活 88強震 全台1人死亡逾萬戶停電 11:402019/08/08 社會 今震區達百年大震周期 學者示警：恐有規模八地震 台北小心了 14:462019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 威力等同4級颶風！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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