台中慈濟醫院泌尿科、台灣尿失禁防治協會及台灣泌尿科醫學會在父親節共同舉辦「88爸爸攝護腺照護尖兵」下泌尿道衛教講座，3場演講從攝護腺相關問題發生原因、治療及預防保健，深入淺出傳遞保健知識，讓大眾對男性獨有的器官有更多的認識與保健觀念。
台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生動員泌尿科人員，由李祥生、陳至正、蔡宗訓3位醫師說明攝護腺肥大發生的原因、治療與預防方式，講座也透過台中慈濟醫院官方臉書同步直播，讓無法到場的大眾，也能同步獲取相關衛教知識。
李祥生表示，攝護腺是男性獨有的器官，隨著年齡增長，攝護腺也會跟著長大，進而影響排尿功能。最常見的是想尿尿不出來、尿完還是滴滴答答、或是感覺尿不乾淨，甚至有頻尿、急尿、夜尿、排尿疼痛等下泌尿道症狀。
李祥生說，爸爸們為家庭奮鬥打拼一輩子，培養孩子長大，進入了攝護腺肥大好發年齡，更需要好好的愛自己，注意自己的泌尿道健康，因此舉辦攝護腺保健講座作為父親節禮物，讓爸爸們「活得乾淨、活得清爽、活得健康」。
現場許多男性民眾到場聆聽，也有人關心攝護腺肥大是不是一定要手術？手術會不會影響功能？陳至正說明，每個人的狀況都不同，如果有解尿困難等排尿問題，原則上使用藥物就可以有很好的治療效果，如果藥物無法改善排尿問題，就需要進一步採用手術方式治療。
陳至正強調，現代手術科技進步，除了傳統刮除手術之外，還有雷射氣化手術，安全性更好，也較不會對性功能造成影響。
活動召集人蔡宗訓建議平常多攝取南瓜子的鋅元素、煮熟紅番茄裡的茄紅素、微量元素硒、黃豆裡的大豆異黃酮，都是對於攝護腺很好的保健食品。如果已經有排尿問題的病人，建議不要食用辣椒、咖啡、茶等刺激性食物，避免增加排尿困難，飲水則是採「白天多喝水，晚上少喝水」原則，而菸、酒更是不碰為妙。
蔡宗訓表示，攝護腺肥大造成排尿問題如果不處理，除了會造成膀胱無力之外，還有可能造成腎水腫或是腎衰竭需要洗腎。呼籲面對攝護腺肥大最好「早期發現、早期治療」，一有症狀立即就醫，讓排尿順暢不困擾。
(中時 )
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