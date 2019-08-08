台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生表示，攝護腺是男性獨有的器官，會隨著年齡成長跟著長大。（院方提供）

台中慈濟醫院泌尿科醫師陳至正指出，如有解尿症狀困難症狀，可用藥物治療，若無法改善則需進一步手術治療。（院方提供）

台中慈濟醫院泌尿科醫師蔡宗訓認為預防攝護腺造成排尿問題的重點在於平常的保養與生活保健。（院方提供）

攝護腺肥大是不是一定要手術？手術會不會影響功能？現場民眾踴躍提問。（院方提供）

台中慈濟醫院泌尿科、台灣尿失禁防治協會及台灣泌尿科醫學會在父親節共同舉辦「88爸爸攝護腺照護尖兵」下泌尿道衛教講座，3場演講從攝護腺相關問題發生原因、治療及預防保健，深入淺出傳遞保健知識，讓大眾對男性獨有的器官有更多的認識與保健觀念。

台中慈濟醫院泌尿科主任李祥生動員泌尿科人員，由李祥生、陳至正、蔡宗訓3位醫師說明攝護腺肥大發生的原因、治療與預防方式，講座也透過台中慈濟醫院官方臉書同步直播，讓無法到場的大眾，也能同步獲取相關衛教知識。

李祥生表示，攝護腺是男性獨有的器官，隨著年齡增長，攝護腺也會跟著長大，進而影響排尿功能。最常見的是想尿尿不出來、尿完還是滴滴答答、或是感覺尿不乾淨，甚至有頻尿、急尿、夜尿、排尿疼痛等下泌尿道症狀。

李祥生說，爸爸們為家庭奮鬥打拼一輩子，培養孩子長大，進入了攝護腺肥大好發年齡，更需要好好的愛自己，注意自己的泌尿道健康，因此舉辦攝護腺保健講座作為父親節禮物，讓爸爸們「活得乾淨、活得清爽、活得健康」。

現場許多男性民眾到場聆聽，也有人關心攝護腺肥大是不是一定要手術？手術會不會影響功能？陳至正說明，每個人的狀況都不同，如果有解尿困難等排尿問題，原則上使用藥物就可以有很好的治療效果，如果藥物無法改善排尿問題，就需要進一步採用手術方式治療。

陳至正強調，現代手術科技進步，除了傳統刮除手術之外，還有雷射氣化手術，安全性更好，也較不會對性功能造成影響。

活動召集人蔡宗訓建議平常多攝取南瓜子的鋅元素、煮熟紅番茄裡的茄紅素、微量元素硒、黃豆裡的大豆異黃酮，都是對於攝護腺很好的保健食品。如果已經有排尿問題的病人，建議不要食用辣椒、咖啡、茶等刺激性食物，避免增加排尿困難，飲水則是採「白天多喝水，晚上少喝水」原則，而菸、酒更是不碰為妙。

蔡宗訓表示，攝護腺肥大造成排尿問題如果不處理，除了會造成膀胱無力之外，還有可能造成腎水腫或是腎衰竭需要洗腎。呼籲面對攝護腺肥大最好「早期發現、早期治療」，一有症狀立即就醫，讓排尿順暢不困擾。

(中時 )