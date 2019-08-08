今天清晨宜蘭外海發生芮氏規模6.0強震，平常就很早起的行政院長蘇貞昌地震發生時已起床，立刻決定前往中央災害應變中心，隨即在清晨6時30分抵達災變中心，聽取簡報後並與總統蔡英文通電話。蘇貞昌在第一時間指示，政府一定要戒慎恐懼，颱風同時有地震非常罕見，各部會一定要上緊發條。

蘇貞昌在電話中向蔡總統報告地震災情與因應颱風利奇馬來襲準備狀況。蘇貞昌也請蔡總統放心，目前沒有災情傳出，有任何情況會隨時跟蔡總統報告。

颱風利奇馬來襲，今天清晨宜蘭外海又發生芮氏規模6.0地震，行政院長蘇貞昌指示各部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的大雨，提前完成各項防颱整備工作。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，今天是莫拉克風災十周年的日子，今年也是921地震20周年。十年前莫拉克颱風夾帶創紀錄的超大豪雨，雨量超過2500毫米，幾乎等於一整年的雨量，集中兩天內在南部地區傾瀉而下，造成重大災情，全台共計699人死亡，農損近新台幣200億元。

蘇貞昌說，1999年的921大地震，造成成千上萬民眾死傷、基礎設施嚴重受損，全國經濟損失達3647億元。讓人深刻體會，「人定」不再能「勝天」，必須更謙卑的面對大自然。

他表示，台灣位處地震、風災頻繁地帶，面對極端氣候以及災害發生頻繁化、劇烈化的挑戰，政府必須以最嚴謹的態度，反覆檢討防救災體系還有哪些不足之處，並完備各項災防法規、建立更縝密的防救災作業計畫，同時透過科技精進整體災防能量，擴大公私協力，共同打造韌性國土，讓民眾加強防災、離災、減災，並能從各種災害中迅速復原，共創安居樂業的永續家園。

他說，中央氣象局已於昨天下午發布利奇馬颱風的海上颱風警報，今天下午及明天將是影響台灣最明顯的階段，中央已成立災害應變中心，由內政部長徐國勇擔任指揮官，他要特別提醒各有關部會與各級政府務必提高警戒，因應颱風可能夾帶的大雨，提前完成各項防颱整備工作。

(工商 )