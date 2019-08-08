中國大陸繼8月1日暫停陸客自由行來台後，7日又停止大片和電影相關人員參加第56屆台北金馬影展。國民黨今（8）日表示，陸方一再加大限縮各種赴台交流，兩岸交流除了停滯，更恐逐步惡化；呼籲蔡英文政府切勿刻意惡化兩岸關係，意圖獲取一黨私利，最終傷害到台灣全民的利益。

國民黨今日發出聲明指出，金馬獎多年來都是兩岸三地、華人電影界藝文盛事，國民黨並不樂見兩岸民間交流備受政治因素干擾，期盼陸方能審慎考量，切莫因為短期政治局勢變化，而限縮民間交流，或讓兩岸友好關係持續倒退。同時，國民黨也再次呼籲中國大陸，近期限縮兩岸民間、文化交流的行為，有違其推動「擴大民間交流、深化融合發展」之政策。

國民黨強調，兩岸交流往來，雙方盡很大的努力才有今天的成果。兩岸民間日常往來、經貿交流，是最真實且直接的交流。國民黨呼籲，蔡政府應正視兩岸關係和平穩定發展對國人福祉、台灣發展的重要性；切勿執意在選戰日益接近之際，刻意惡化兩岸關係，意圖獲取一黨私利，最終傷害到台灣全民的利益。

至於香港事件持續延燒，國民黨則說，盼望大陸港澳辦、香港人民三方回歸談話；並呼籲陸方與港民皆應克制，避免過激反應，回歸理性表達，儘速讓事件平和落幕。

(工商 )