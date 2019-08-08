澳洲國會情報和安全聯合委員會主席海斯迪今天警告，全球遏制中國大陸崛起的作法，就像當年阻止納粹德國竄起那般，會帶來「災難性的失敗」。

國會情報和安全聯合委員會（Parliament Joint Intelligence and Security Committee）主席海斯迪（Andrew Hastie）表示，澳洲的主權和自由可能會受到北京威脅，非常類似於第二次世界大戰之初法國國土被德國占領那樣。

他在「雪梨晨驅報」（Sydney Morning Herald）寫道：「就像法國，澳洲無法看出我們專斷的鄰居變得多麼地有機動力。」

「下一個十年我國的民主價值、經濟、同盟和安全將面臨考驗，這在澳洲歷史上前所未見。」

海斯迪還說，中方在亞太地區大肆興建基礎建設，澳洲卻無法看出共產意識形態在這其中扮演的角色，和西方國家當時未能察覺前蘇聯獨裁者史達林（Joseph Stalin）的動機並無二致。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）表示，海斯迪的看法並非澳洲政府的看法，但海斯迪「完全有權表達他的看法」。

莫里森在敦士市（Townsville）告訴記者：「我們尋求（和中國）密切合作，就像我們尋求和這個地區所有人合作一樣。」

中國大陸駐澳洲大使館則表示，海斯迪的言論暴露了「他的冷戰思維與意識型態偏見」，「有損中澳關係」。

(中央社)