2019.08.07新聞深喉嚨 綠白假互罵真合作？ 空戰叫陣拉抬聲勢「邊緣韓國瑜」！

高雄市政府公文外流「內鬼」風波延燒，媒體人陳揮文反對市長韓國瑜查內鬼，因為綠色媒體必會大作文章。陳直言，連議員陳麗娜要查高雄氣爆都調不到資料，因為內場都是綠營的人，相較之下內鬼根本不算什麼！還有157天投票，請高雄人再熬一下。

陳揮文在政論節目《新聞深喉嚨》表示，最近大家一直討論「內鬼」事件，但他並不主張查，就像氣爆案跟慶富案，就算送檢調也一點意義都沒有，因為內場都是民進黨的人，送了也是石沉大海。

陳揮文指出，在他這種社會記者出身的人看來，去年高雄大雨下的「5000個天坑」，就是「5000個弊案」。誰發包的、誰施工的，通通都是問題所在，把它們填起來，也意味著真相被填起來了。高雄有著3000億負債，是全國負債最多的城市，但在民進黨執政下，不僅國民黨議員無從施展，藍營與追求真相的民眾也悶很久了。韓國瑜雖當選高雄市長，面對滿是前朝人馬的內場，卻也如手腳被綁住，很多事窒礙難行。

不僅如此，陳揮文直言，高雄氣爆5週年了，在韓國瑜擔任市長的情況下，陳麗娜竟還連跟社會局調相關資料都調不到！議員黃紹庭補充道：「裡面還有前朝的人在裡面。」陳則回道：「你內行的！」

話鋒一轉，陳揮文引述《中國時報》社長王丰所言：「國民黨執政，軟弱；國民黨在野，也軟弱。」痛批2020若韓國瑜當選總統、立委過半，會不會又軟下去？現場國民黨立委柯志恩立刻大喊：「不會！」陳回應，若不會，就希望面對這類不公不義的事，別再喊「愛與包容」，不然要政黨輪替幹嘛？也盼人民好好熬過這半年不到的157天，先忍一下，屆時一定該清就清、該查就查、該處理就處理。

(中時電子報)