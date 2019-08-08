甄珍透露今早看醫生，頭暈症狀一直找不出病因。洪秀瑛攝

甄珍為人親切隨和，在圈內人緣非常好。洪秀瑛攝

甄珍上個月出新書。資料照

資深影后甄珍昨剛從香港回台，兒子章立衡則在香港，宜蘭清晨約5點半發生芮氏規模6.0地震，台北市4級震度，家住11樓的甄珍，今受訪時說，被劇烈搖晃嚇壞，她半夜12點吃完鎮定劑，被地震嚇醒，以為自己還在香港，「我妹妹（銀霞）嚇得一直叫，但我累得起不來就躺著讓它搖」，慶幸家中沒事。

甄珍日前在香港因頭暈2度掛急診，現在已經好多，但頭痛的老毛病做各種檢查始終找不到病因，妙的是，每到下午3點多就暈，讓她十分困擾。她因為走路會搖、站不穩，今天早上再到榮總複診，醫生幫她按頭、頸，她痛得唉唉叫，醫生初判認為和血管無關，可能是氣結，她說不少朋友介紹各種療法，還拿避邪的黃色手環讓她戴著保平安。

她先前在高雄舉辦經典影展，為了修復影片、買版權、招待秦祥林、向華強夫婦、秦沛、呂良偉、金星、姜大衛、胡錦、汪玲等好友，大小事親力親為，為此消瘦12公斤，她今表示，整個影展活動自掏腰包花費高達1000多萬。

當時影展活動前，遇上協助的飯店無預警倒閉，在尋找電影版權過程中也挫折不斷，光為了談《一簾幽夢》版權就飛香港4趟，片商甚至開出30萬美金買斷的版權費，可惜有30分鐘電影片段已毀損無法修復，她只好忍痛放棄，短短時間內完成各種挑戰，生性樂觀的她直說：「關關難過關關過。」

高雄的影展現場眾星雲集，媲美金馬獎規格，由於今年大陸藝人不來金馬獎，媒體拱她乾脆帶著經典作品再到金馬獎展出，藉由她的好人緣吸引星光參加金馬獎，她笑了笑未答。她的前夫謝賢當時在台北幫她的新書站台，又特地到高雄捧場，有情有義，日前甄珍因操勞過度在香港住院，謝賢也帶著花束探望，結果港媒昨居然傳出兩人將在巴黎再婚，嚇壞不少人。

甄珍今天聞言後，沒好氣的說：「我去八里不是巴黎。」表示因為頭痛問題，回台北都很難，更不用說要去巴黎，強調大家都是好朋友，偶爾出來聚聚、聊聊以前的事情就好，「互相照顧，互相關心，安度晚年就這樣好了。」她今預告9月中將再露面，叫媒體把時間留下來，媒體好奇要宣布大事？她開玩笑說：「我要宣布婚訊啦，公開我的另一半是誰。」

(中時 )