2020總統大選，台北市長柯文哲究竟會不會找鴻海集團創辦人郭台銘搭檔投入大選，外界都在好奇。資深媒體人黃光芹今天揭露「郭柯會」內幕，稱「郭董尚未做參選的最終決定，幕僚已先期展開民調作業」。更整理出七大重點。但網友看完卻表示，「完了，這完全反指標」、「接下來要幫郭柯出書嗎？」。

前陣子因「黑韓」獲得大量媒體曝光的媒體人黃光芹，今在臉書PO文表示，郭陣營否認《鏡周刋》的報導，但真相是什麼？她表示，經過採訪，還原8月1日兩人會面概要。

黃光芹整理出七大重點。第一、郭董尚未做參選的最終決定，但「郭柯合」的大方向確定，幕僚已先期展開民調作業。第二、郭想確認，「柯有無參選總統意願？」。第三、郭想知道，「為何柯要支持他選總統？」第四、郭担心，若他決定參選總統，「柯若不與他搭檔，柯的選票是否會轉給他？」。

黃光芹指出。第五、兩人除了8月1日見面、8月2日通電，還有其他會面，但現今尚不能透露。郭、柯兩人對蔡、韓當選，有相同的憂慮。第六、郭仍在觀察「韓、蔡對決」，或「三咖督」選票浮動的狀態。第七、郭仍在觀察柯的政治佈局。

此外，她也PO出對郭陷入長期思考的三點觀察。第一，「他有没有參選的正當性，如何說服別人？」。第二、他不樂見因為他的參選，而令蔡得利。另也有人跟他分析，「韓有鋼鐵韓粉，若他出來，韓反而當選」，他還沒有定見。第三、他也知道，若三咖督，自己或許也有3分之1的贏面，他正嚴肅思考。

有關這一點，柯表達看法:若只有韓、蔡兩個選擇，蔡要好一點。黃光芹認為，「郭、柯很快會有進一步公開的表示」，只是郭，目前仍沈浸在，「不選者最大」的滋味當中。

黃的臉書文章被轉載至批踢踢後。網友紛紛表示意見，「接下來要幫郭柯出書嗎」、「完了，這完全反指標」、「反正黃光芹的話 聽一半就好」、「黃現在有人信？」、「郭柯兩人沒人想當副的吧」。

批踢踢論壇網友留言。(圖/截自批踢踢網路論壇)

(中時電子報)