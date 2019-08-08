宜蘭童玩節 下午5時休園 15:462019/08/08 中時 李忠一 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到颱風利奇馬影響，宜蘭國際童玩藝術節考量遊客安全，主辦單位決定今天（8日）決定，下午5時後休園，情人節活動也暫停辦理，園區已啟動防颱作業，包括部分設施拆卸、加固。 文化局表示，如果明天宜蘭停班停課，童玩節會同步休園，如未停班停課則照常開園營運。 (中時 ) #宜蘭 #停班停課 #童玩節 也許您會感興趣 推薦閱讀 愛傳千里 宜監關懷收容人 16:052019/08/05 生活 利奇馬攪局 打亂宜蘭情人節 04:102019/08/08 地方新聞 颱風沒來地震先來 清晨5：28宜蘭規模6.0大地震撼全台 05:492019/08/08 生活 6.0強震！楊月娥全家嚇醒、老母親落淚抱她哭 06:152019/08/08 娛樂 伊能靜一張圖曝光家中震後慘況 抱3歲女拚命往外衝 06:452019/08/08 娛樂 北市9日停班停課？今晚10點前說 11:102019/08/08 生活 宜蘭強震因為它 99年前驚人巧合 12:032019/08/08 生活 颱風假明天有望？三大關鍵決定 14:362019/08/08 生活 早上5點餘震！宜蘭下午2點規模3.6地震 最大震度4級 15:082019/08/08 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 15:432019/08/08 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 - 生活 利奇馬暴風圈最快深夜觸陸 這2區影響最劇烈 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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