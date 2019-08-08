受到颱風利奇馬影響，宜蘭國際童玩藝術節考量遊客安全，主辦單位決定今天（8日）決定，下午5時後休園，情人節活動也暫停辦理，園區已啟動防颱作業，包括部分設施拆卸、加固。

文化局表示，如果明天宜蘭停班停課，童玩節會同步休園，如未停班停課則照常開園營運。

(中時 )

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