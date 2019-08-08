台電台中區營業處「家庭親子日」讓員工子女體驗「台電爸爸」工作時的各項工具。（陳淑芬攝）

台電台中區營業處員工8日的父親節活動很特別！「家庭親子日」活動建置了兩支9米高的電桿，讓60名台電員工子女都能體驗平時無法見識到的爬電桿、乘坐昇空車活動，除大呼刺激過癮外，也深入了解台電第一線工作人員的辛勞。

台電台中區處郭芳楠處長表示，且台電公司的「爸爸」特別多，現場工作人員以男性為主，其中，台中區處有82％男性員工，佔了全區處的，所以，今年的親子日特別選在父親節舉行，還備有搶修工程專用的昇空車、架設電桿及「台電爸爸」們工作時常用到的工作器具，讓來員眷及下一代能夠親自體驗父親工作的內容及辛勞。

在台電服務8年的廖棟樑帶著3千金來參加親子日活動，他說，女兒分別是4歲、9歲及11歲，公司平常閒雜人等無法進入，女兒在父親節到自己公司，還能體驗爬電桿、坐昇空車體驗自己的工作環境，相當特別有意義。

「很高！有點害怕！還想再坐一次」吳宇宸小弟弟參加親子日活動中，很興奮地說，坐上昇空車很刺激。除了動態的體驗活動外，並安排同攝影比賽，希望藉由影像紀錄，為所有的台電親子留下珍貴的回憶。

(中時 )