去年11月24日大選拿下北市港湖第一高票的台北市議員高嘉瑜，傳出可能因為自己「友柯」的身分失去2020大選港湖區立委的提名資格？高嘉瑜昨（7）日受訪表示，她認為黨中央沒有刻意針對她，但提醒中央，離選舉剩下四個多月，猶豫不決只會讓艱困選區的選情雪上加霜。

據聯合新聞網報導，民進黨與時代力量兩黨主席於6日會面，討論2020的合作空間，傳區域立委的提名已達成共識，只要任一方已完成提名區域，另一方將暫緩提名；這個共識對民進黨做好準備要投入區域立委選舉的人選造成相當大的衝擊，如港湖、文山、大安、中山等區也受兩黨合作，民進黨都暫緩在該區的立委提名，「港湖女神」高嘉瑜也因此受到影響。

高嘉瑜受訪表示，黨中央應該不會針對她，她在港湖區是最沒有爭議性的人選；對於「友柯」形象的爭議，她笑說自己的態度一直都屹立不搖、而且原地不動。

高嘉瑜也提出，如果黨認為她「黨性不堅強」，可以推派其他人，也不一定非她不可，但她自認可以集結港湖區第三勢力最大的力量，是最強的參選人；現在距離選舉只剩下四個月，提醒黨中央要加緊腳步，猶豫不決將會讓港湖區這個本來就很艱難的選區選情雪上加霜。

(中時電子報)