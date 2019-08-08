強颱利奇馬來勢洶洶，新竹市8日自上午即出現間歇性大雨與些許風勢，不過，因利奇馬行進路徑預估要到9日上午才會開始對竹市造成影響，新竹市政府今天下午3點宣布，8日晚上正常上班及上課，市府會將持續注意颱風動態，發布相關訊息，也請民眾做好防颱準備，注意自身安全。

(中時 )