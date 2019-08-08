當時曾姓婦女從鹿港購物完準備騎機車回埔鹽，在龍舟路西行準備左轉青雲路時，未依規定兩段時左轉，即逕行切入快車道，隨即與聯結車發生擦撞後倒地。（謝瓊雲翻攝）

彰化地院法官認定被害死者未依規定兩段式左轉，且切入快車道到被撞倒僅短短2秒，讓被告林姓駕駛開著大車且依規定直行，根本猝不及防、難有充足時間反應，故判決駕駛業務過失致死罪無罪。（謝瓊雲翻攝）

機車與聯結車碰撞後倒地，女騎士命喪聯結車輪下。（謝瓊雲翻攝）

埔鹽鄉施姓鄉民代表的曾姓妻子，2015年10月騎機車在鹿港鎮龍舟路與青雲路口，因與聯結車距離太近、又違規左轉，慘遭右側第二個輪胎輾過安全帽慘死。肇事的林姓駕駛被依業務過失致死罪起訴，但近日彰化地院審結，認定婦人違規騎乘在禁止左轉的車道上且未依規定兩段式左轉是肇事原因，須自負全責，因此判肇事駕駛無罪。全案仍可上訴。

事發當天中午，曾姓婦人騎著機車與林男駕駛的聯結車在龍舟路上由東往西行、同方向行駛，婦人到鹿港購物準備要騎車回埔鹽，從龍舟路準備左轉青雲路時，與聯結車發生擦撞後倒地，當場被第2個輪子輾過頭部慘死；警方調查後雙方都未酒駕。

根據起訴書，曾姓被害人在該路口逕行左轉彎，欲通過交岔路口，雙方互見對方來車已避、煞不及，被告貨櫃車撞擊被害人、車倒地後，車輪輾過曾婦頭部，因顱骨骨折併顱腦損傷、肋骨骨折併氣胸、多重器官外傷性損傷，當場死亡；檢方因而認被告涉犯刑法第276條第2項之業務過失致人於死罪嫌。

法官審理時，審閱道路交通事故現場圖、警方調查報告與現場蒐證照片、聯結車行車紀錄器與該路段路口監視器畫面等相關證據。其中，行車事故鑑定會鑑定意見書亦認為林姓被告行經設有行車管制號誌路口，疏未注意車前狀況，適採安全措施，是肇事次要原因。

但駕駛為自己辯駁，堅決否認有何業務過失致人於死之犯行，強調是被害人未遵守交通規則兩段式左轉，突然逕自切入快車道左轉，他無法預見此突發事件，且他所駕駛的貨櫃車屬重車，體積大、駕駛座又高，有視線死角，當下並無充足時間可採取適當措施，以避免發生交通事故之結果。他應可信賴被害人能遵守交通規則，以避免車禍結果之發生，故主張自己並無任何過失責任。

法官審酌，曾婦違規在先，在龍舟路右側車道上，未依標誌指示逕行左轉，且自左轉到兩車發生碰撞僅間隔2秒；被告根本難以預料，曾婦逕行左轉對林姓被告駕駛而言，確屬猝不及防，且只有2秒的時間可以反應，實難苛求在直行車道內正常行駛之被告，必須在2秒內採取完全將其營業貨櫃曳引車煞停之措施。因此不採信車禍事故鑑定書的意見。

法官認為，被害人死亡雖導致其親屬深感痛苦，但根據證據來認定，林姓駕駛業務過失致死罪責難以成立，故判決林男無罪。

(中時 )