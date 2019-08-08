「浴足」加入台中慈濟護理之家住民在中庭種植的薄荷與迷迭香，更添清新。（王文吉攝）

浴足活動結合模範父親表揚，過程充滿溫馨。（王文吉攝）

台中慈濟護理之家8日舉辦「父親節~感心浴足」活動，十餘位住民爺爺接受溫馨奉茶、模範父親表揚等，重頭戲「浴足」有飲水思源的意義。感動到淚眼盈眶的父子檔、貼心說愛的女兒，還有主動補位的同仁、家屬，過程充滿溫馨，堪稱最暖心的父親節。

「父親節~感心浴足」活動共有10餘位住民爺爺報名，台中慈濟護理之家規劃「愛要及時」短劇、溫馨奉茶、模範父親頒獎等多元內容，重頭戲「浴足」有飲水思源的意義，加入住民在中庭種植的薄荷與迷迭香，更添清新。

台中慈濟護理之家負責人莊淑婷致詞表示，小時候父母幫子女洗澡，如今雙親年紀大了，換孩子盡一分心意幫他們浴足，洗的是腳，但暖在心裡，希望透過這次活動讓大家的心都暖起來。

浴足活動開始，輪椅上的住民爺爺們，在台中慈濟護理之家一樓大廳一字排開，子女們藉由雙手與父親雙腳的親密接觸，瞬間把雙方帶進彼此心底最柔軟的地方。

林爺爺父子檔雙雙淚水盈眶，簡阿公的女兒感恩辛苦一生的爸爸，藉機會說出「我愛您！」並感謝護理之家照顧，讓爸爸的身體越來越健康，也有子女貼心的帶著乳液，在浴足後幫長輩滋潤雙腳。

被問到活動感想，年近70歲的范先生說「感覺跟爸爸更親近」，甚至有家屬才開口說到，「這輩子第一次幫父親洗腳」，話語稍停已然哽咽。

由於颱風警報與突發的地震影響交通，部份住民家屬臨時缺席，一位住民阿公的女兒與女婿把愛傳出去，除了自己爸爸，也協助同室其他住民爺爺浴足，讓大家都能體會父親節氣氛。

幫住民爺爺浴足的護理之家副護理長柯欣妤表示，自己的爸爸已不在，爺爺就像自己的家人，希望他們在護家能幸福、平安，體會節日的溫馨。

(中時 )