長榮航空企業工會8日和長榮航空進行3度協商，工會不滿罷工期間堅守崗位的第一線地勤人員，僅有前5天出勤者有雙倍薪資，對比空勤人員適用20天、且未請假還有1萬元獎金，差距太大，雙方歷經1個半小時協調仍無共識，最後調解破裂，工會強調將在幹部討論後研擬下一步動作。

長榮航空企業工會祕書黃士庭說，長榮航空7月31日已發出罷工期間的辛勞津貼，但地勤人員只限定在6月20日到24日區間出勤者，才有雙倍薪資，空服人員則是6月20日至7月9日全部罷工期間，只要出勤就有雙倍薪，罷工期間沒有請假還有額外1萬元獎金。

黃士庭說，罷工期間地勤的工作相當辛勞，空勤、地勤差距過大，工會無法接受這樣的方案，協調破局，後續行動會跟幹部討論後研議。

長榮企工原提出爭取國定假日雙倍薪、調整地勤人員大夜津貼和交通津貼、變更排班制度須與工會協商等訴求，6月12日和長榮資方進行第一次調解，期間遇到罷工，上月15日進行第二次調解，雙方聚焦在罷工期間地勤的辛勞津貼，8月8日第三次協調，除了辛勞津貼外，其他6項訴求也無具體共識，因此調解失敗。

負責協調的桃園市勞動局指出，勞資雙方各執一詞，已無意願再繼續，因此協調不成立，後續勞方可透過勞資會議或民事訴訟等其他途徑尋求解決，勞動局也會持續協助，仍呼籲勞資雙方持續協商、化解歧見。

(中時 )