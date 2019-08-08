七夕情人節情海掀波，彰化縣議員洪柏葳和與長髮美女玩親親，畫面po網，寫下「我愛你，情人節快樂」，小舅子憤憤不平，po上《爆料公社》，臉書馬上被灌爆，留言數千，「哇塞！議員都這麼玩啊？」議員洪柏葳喊冤，和朋友開店，招待所女子相陪，糊塗拍下的照片，其實不認識這女子啊。

怎麼傳出這樣的照片？洪柏葳說，6日到屏和與朋友談海產店開店事宜，朋友請他到招待所，也請來長髮女子陪伴，不小心喝太多，朋友突然賭她不敢將女生玩親親的畫面po上網，當時酒後思緒亂了，不受激就故意拍了po網，半夜酒醒，看到臉書都被灌爆，才驚覺犯下大錯。

今天照片被瘋狂傳開來，更難堪的是，今天還是父親節，洪柏葳的妻子已經有八個月身孕了，小舅子凌晨已經將誹聞照片po上《爆料公社》，洪柏葳無奈個人事情被放大，打擊了名聲，洪是新科議員，之前有離過一次婚，現在妻子懷孕8個月，洪也坦承，其實已經和孕妻協議要離婚，上周兩人才到戶政事務所要辦理手續，但妻子走到戶政大門口後悔，又回家了，兩人也想好好過，沒想到刻意截圖po上爆料。

妻子的po文寫著，我挺著8個月大的肚子每天在家等你回家，而你在七夕情人節卻讓我看到這個？

「選舉前每天在家等他回家，選上了更忐忑因為我知道他在家時間一定更少了，他總說現在的努力是為了我們的未來，我不求什麼好日子，只希望平安平淡的過，好好的把女兒生下來，而你卻在我懷孕的時候看到這個，我不知道你是什麼時候開始對不起我的。」

網友撻伐聲浪高漲，「有老婆了還玩真大，情人節這樣搞」，都為洪的妻子抱屈，連洪對妻子強調，我並沒有背叛你喔，我根本不認識，我南下辦事去喝酒，那是當地的小姐被朋友瞎起鬨手機被拿去亂po文的。妻子不相信，我看到照片，我無感，我只是可憐我的孩子，我的孩子尚未出生，就要面臨這麼多的問題。夫妻的對話也被公開，網友痛批，蝦爆了。

洪柏葳說，身為公眾人物，還要選舉，不可能拿自己的政治前途開玩笑，一切只希望大家能原諒他這次酒後糊塗的行為，真的不認識那女子，也僅僅只是不受激的拍拍照片而已，會好好向家人、妻子解釋，尋求諒解。

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(中時 )