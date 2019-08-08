力心是中度的唐寶寶，103年進入唐氏症基金會大安站接受服務，至今已達5年多的時間，但一開始他十分粗心，經訓練後現在已經能夠勝任品管的工作，今年5月在唐氏症基金會就服中心職管員的協助下，轉銜至愛不囉嗦承德店，正式成為庇護員工，未來更希望至一般職場工作。

目前唐氏症基金會有3間庇護工場與9間小型作業所，提供唐氏症及心智障礙孩子們工作、訓練的場域。唐氏症基金會董事長林正俠表示，雖然唐寶寶在反應、動作或理解能力較一般人遲緩，但只要用對方式教導，不僅能擁有執行與完成工作的能力，也具有極高的工作穩定度。

今年25歲的力心啟智學校畢業後便至唐氏症基金會小作所接受服務，經過5年的訓練已經可以在庇護工場協助整理、清潔，包裝與烘焙也難不倒她，而力心並不是個案，唐氏症基金會副執行長周美汝表示，目前9間小作所共服務180位唐寶寶、3間庇護工場聘用30位庇護員工，去年就有5位從庇護員工至一般職場穩定就業。

林正俠說，唐寶寶從學校畢業後，如果沒有地方可以承接這些身心障礙者，家長只能把他們關在家中，因此唐氏症基金會預計在年底再成立庇護工場與小作所，讓更多的唐寶寶可以接受服務。

今年唐氏症基金會目標4萬盒，目前的進度約7千多盒，欲購買可洽愛不囉嗦庇護工場或各大線上購物平台；或逕洽02-22789321。

(中時 )