芎林鄭家獅拍「金獅耀現」紀錄片，應邀表演時，鄭家父子快速躍起舞動。（羅浚濱攝）

》芎林鄭家獅拍成「金獅耀現」紀錄片，應邀表演時，鄭家父子下腰，盤繞靈動。（羅浚濱攝）

芎林鄭家獅「金獅耀現」紀錄片發表會，文化局長李猶龍（右）承諾會給客家獅資源，讓世界看到。（羅浚濱攝）

「醒獅只要蹲馬步，客家獅要下腰，鼓更要配合武獅的動作精準擊出！」8日在芎林鄭家拳館舉辦新竹美學館在地美學生活「芎林.我們的故事計畫-金獅耀現」紀錄片發表會，82歲的鄭保寧老師傅帶同兒、孫表演後，一語道出客家獅與醒獅不同的特色。

縣議員鄭昱芸說，客家獅和其他傳統技藝一樣，都面臨傳承壓力與困境，鄭家獅面對這樣處境，採取創新作法，招募鄭家年輕人進入獅隊做系統性訓練，並到東南亞和日本做文化交流，努力尋求曝光機會，目的就是希望傳統技藝文化能傳承下去。

文化局長李猶龍讚美鄭昱芸，外表摩登卻熱愛傳統，他是經鄭介紹才知道客家獅。強調文化部和客委會對傳統文化已陸續拍攝紀錄片宣導，今年義民祭將拍成紀錄片，該局日後一定會給客家獅更多資源，讓世界看到。

芎林鄭家金獅團已有200多年歷史，團員有10餘人，在紀錄片播放前，鄭家祖孫三代應邀表演，祖父鄭保寧擊鼓，孫子鄭絜禎舞獅頭，兒子鄭香浩做獅尾，隨著鼓聲下腰躍起或盤繞靈動，與一般醒獅表演確有不同。

經介紹後與會人士才知，鄭香浩把兒子鄭絜禛送到國家戲曲學院唸書，希望他日後能用學院派創新能量為客家獅注入新元素。

「金獅耀現」紀錄片由導演周彥騰拍攝，片長25分鐘，在鏡頭下可看到客家獅現行困境，年輕世代、鄭家獅隊團員、文史研究者及客家學院教授等，在客家獅傳承上的觀察與看法。

「舞獅的人就是正義使者！」鄭香浩在片中說這句話，為傳承客家師的使命感做最深刻註解，引人動容。

(中時 )