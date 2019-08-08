農委會農試所今年5月採購大陸衛星圖資，近日引發外界質疑危及國安。國民黨立法院黨團今（8）日召開「農委會瞎買衛星／國土安全險送中」記者會痛批，蔡政府只准州官放火，不許百姓點燈，國安問題來自蔡政府施政失能。農委會表示，該合約已解除，且衛星圖資是任何人皆可下單，採購無洩漏國家資安問題。

國民黨團總召曾銘宗指出，此標案圖資來自與大陸軍方關係密切的珠海歐比特宇航科技公司，農試所開出的衛星圖資規格，可能只有大陸的「珠海一號」衛星足以拍攝，可見蔡政府高喊國安，陸續修訂國安五法只是選戰操作策略，國安問題其實來自蔡政府施政失能。他並懷疑，得標的鉑星公司資本額只有10萬元，是否有能力承擔業務？

對此，農委會副主委陳駿季澄清，研究人員純粹是從研究角度去開衛星影像規格需求，再委由招標廠商尋找符合規格的衛星公司，全世界許多衛星提供不同規格的衛星圖資，研究單位不可能自己去查每一個衛星的規格。

並且，依據《政府採購法》規定，只有巨額採購案才會對招標公司資本、財力進行確認，故在法規要求之外，農委會不會以資本額大小去認定得標廠商有沒有承擔業務的能力。

針對立委陳宜民指出，去年得標的鑫才公司與今年得標的鉑星在同一地址，懷疑是同一家公司，陳駿季也說，只要是合法立案公司參與採購，農委會不會另作身分的鉤稽；對於陳宜民質疑，農試所以相近的成本，去年僅買到五波圖資，今年卻可以買到十二波段圖資，陳駿季也認為是採購上的商業行為，無法評斷。

陳駿季再次強調，市場上販售的衛星圖資任何人都可以下單，而且，衛星公司也不會因農委會不採購就不拍台灣，圖資需經過判釋才有價值，故應沒有洩漏資安的疑慮。

(中時 )