蔡英文總統2015年一篇貼文轟馬政府。(擷取自蔡英文臉書)

總統蔡英文2015年曾表示，台灣的社會面臨著巨大的問題，讓人民失去信心、不再信任政府。她當時說批馬政府無法讓人民安心，「卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠」。對此，臉書粉絲專頁「白色正義聯盟」諷刺表示「四年真可以改變一個人」。網友也諷刺表示「原來2015年她就清楚自己要當什麼樣的總統了」、「好厲害的預言能力」。

蔡英文2015年12月25日，曾在臉書貼文指出，一個無法讓人民安心的政府，卻經常誇言政績、自我感覺良好，可見執政者跟人民的距離有多麼遙遠。她說執政無法讓人民安心，選舉到卻常用「恐嚇牌」、「對立牌」來激化選情，製造社會不安，以此召喚「含血、含淚、含恨」的選票，這種「無良政府」跟「黑心食品」一樣，必須被下架。

對此，白色正義聯盟在臉書貼出這篇文章，更諷刺表示「四年真可以改變一個人」。這段話也引來許多網友回應，並紛紛表示「總統英明，幾年前就能預測她現在的狀況」、「如果是那確實太了解自己了」、「這臉打的很響」、「原來2015年她就清楚自己要當什麼樣的總統了」、「現在看來說的真是太好太精準了」、「好厲害的預言能力」。

(中時電子報)