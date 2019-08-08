黃偉哲曬父愛 「我又當爸爸了」 15:332019/08/08 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台南市長黃偉哲在臉書「曬父愛」。(曹婷婷翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黃偉哲抱著認養的狗女兒妮妮。(曹婷婷翻攝) 今天是父親節，台南市長黃偉哲在臉書「曬父愛」，一早就貼出一張照片，描述「我又當爸爸了」，懷中抱著一隻小黑狗，寫著「這是小女黑妞，請多多指教」，暖心指數破表。 私下愛狗的黃偉哲之前曾公開呼籲，以認養代替購賣，並將狗狗視為是一輩子的家人，日前更在臉書直播，發起認養流浪犬的活動，他更拿出行動，目前認養4個月大的妮妮和2個多月大的黑妞。 適逢父親節，黃偉哲今天在臉書張貼多張「女兒照」，十分應景，不少網友留言說「好溫暖，謝謝市長給狗狗一個家」、「恭喜！又當爸爸了！」、「畫面萌翻了」。 (中時 ) #黃偉哲 #臉書 #爸爸 #狗狗 #黑妞 也許您會感興趣 推薦閱讀 台灣的人與狗——幸福共處 04:092019/08/04 兩岸藝文 2020大選 黃偉哲將盡力促成蔡賴會 12:522019/08/05 政治 朱立倫臉書PO滷肉飯 網友歪樓說是爌肉飯 17:002019/08/05 政治 大內、官田跨區輕旅行 台南市長黃偉哲當代言人 18:592019/08/05 旅遊 一芳水果茶臉書 湧入逾千筆留言 21:012019/08/05 政治 一芳水果茶挺一國兩制 網友灌爆臉書罵翻 22:252019/08/05 政治 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ 00:022019/08/06 社會 柯組黨拉郭 朱臉書PO照柔性示警 09:412019/08/06 政治 七夕臉書曝新戀情 KID坦言：希望快分手 12:272019/08/07 娛樂 柯P轟民進黨 黃偉哲：溫度不好才會氣急敗壞 13:272019/08/07 政治 政治熱門新聞 阿扁也傻眼！小英帶花媽出國幹這事 - 政治 內鬼是誰？他揭藏身韓市府48人中 - 政治 韓逼公務員畫押？綠群攻反將陳菊打腫 - 政治 她曝郭柯合作內幕？網大笑：完了！ - 政治 高雄氣爆資料調不到！陳揮文：內鬼算什麼？ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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