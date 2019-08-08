黃偉哲抱著認養的狗女兒妮妮。(曹婷婷翻攝)

今天是父親節，台南市長黃偉哲在臉書「曬父愛」，一早就貼出一張照片，描述「我又當爸爸了」，懷中抱著一隻小黑狗，寫著「這是小女黑妞，請多多指教」，暖心指數破表。

私下愛狗的黃偉哲之前曾公開呼籲，以認養代替購賣，並將狗狗視為是一輩子的家人，日前更在臉書直播，發起認養流浪犬的活動，他更拿出行動，目前認養4個月大的妮妮和2個多月大的黑妞。

適逢父親節，黃偉哲今天在臉書張貼多張「女兒照」，十分應景，不少網友留言說「好溫暖，謝謝市長給狗狗一個家」、「恭喜！又當爸爸了！」、「畫面萌翻了」。

(中時 )