宜蘭今（8）日清晨5時28分發生芮氏規模6.0的地震，造成全台震撼，臺北市政府勞動局隨即在6點20分發送簡訊提醒並呼籲營造工地做好自主檢查及安全措施，避免災害發生。

勞動局局長賴香伶今日上午立即率領臺北市勞動檢查處同仁前往臺北市大安區正義國宅都更案新建工程工地進行勞動檢查，主要針對該工地大型塔式起重機，以及工區內施工人員環境安全巡查，檢查結果發現起重機有部份螺栓因地震搖晃而鬆落，已要求事業單位立即搶修。

此外，臺北市勞檢處預計今日將派員檢查本市6處塔式起重機之工地，以維護市民朋友安全。 勞檢處處長江明志表示，地震過後，營造工程應對施工構臺、露天開挖、擋土支撐、隧道及坑道等作業做好全面自主檢查，並採取必要之安全措施，確認安全無虞後，方可進行後續作業；除此之外，臺北市勞動檢查處針對轄內35座作業中固定式起重機（塔吊及人字臂起重桿）所屬9家事業單位發布通知，要求事業單位啟動自主檢查機制，確認相關設備安全狀況後，方得後續施工。

江明志提醒，各工地特別注意下列工項：一、固定式起重機。二、模板支撐架。三、擋土支撐。四、施工架。五、隧道、坑道設置之支撐。六、對於工區內可能遭餘震震落的物體應加強固定，並使勞工確實佩戴安全帽；如發現有飛落、震落之虞的構造物，應立即予拆除。七、當工區內如有結構物或地層坍塌等災害發生時，應儘速疏散危險區域內人員並設置警告標示，或派員指揮、警戒以提醒路過人員、車輛注意安全。 另外，賴香伶也呼籲，今明兩日北台灣也將遭受強烈颱風利奇馬侵襲，據氣象局的風力預報圖指出「周五（9日）0時至6時」，臺北市最大陣風將達到9級，勢必將造成一定的危害，特別提醒雇主應負起颱風天勞工出勤外勤安全，也指示勞檢處加強工地安全的預檢措施，積極防災。

(工商 )