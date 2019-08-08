新北市刑警大隊破獲新型態毒咖啡包，嫌犯移送法辦。（葉書宏翻攝）

新北市刑警大隊破獲新型態毒咖啡包。（葉書宏翻攝）

新北市刑警大隊破獲新型態毒咖啡包。（葉書宏翻攝）

暑假期間，許多毒販試圖以新型態毒咖啡包搶攻青年學子市場，新北市政府警察局刑事警察大隊接獲情資後循線追查，日前前往新北市三重區一處民宅套房查獲郭姓男子及毒咖啡包7210公克，讓警方意外的是，套房隔壁李姓、粘姓男子等人聞聲查看，也被員警查獲近5百包毒咖啡包，訊後依違反《毒品危害防制條例》移送偵辦。

警方獲報，近來有毒販以名牌外包裝咖啡包為號召，由新北地檢署檢察官黃冠傑指揮毒品查緝溯源中心幹員埋伏蒐證，鎖定劉姓男子以新北市三重區三和路1處民宅做為販毒據點，5日晚間見時機成熟，趁其開門之際衝入逮捕郭姓男子並起獲1大袋彩紅包裝，俗稱「喵喵」（4-甲基甲基卡西酮）毒品咖啡包740包以及德國制式90手槍1把、子彈3顆等證物。

警方查緝時，住在隔壁套房的李姓、粘姓男子聽到聲響出門查看，剛好送貨呂姓男子也手提裝有毒咖啡包袋子進門，被員警當場人贓俱獲，經清點出一粒眠成份毒咖啡包485包及愷他命4包計2895公克。

兩間相鄰套房房客互不相識，卻分別從事販毒行為，被一舉查獲近10公斤毒品，警方表示，將再循線向上追查毒咖啡包供貨上游，斷絕毒品源頭。

依據市警局毒品查緝溯源中心統計資料顯示，新北市在2019年上半年新生毒品人口計有817人，較107年同期1164人減少347人（或減少29.81％），顯示毒品犯罪生成已有減緩趨勢，但平均吸毒人口年齡從107年34.6歲下降至108年34.47歲，仍有年輕化現象。

由於毒品咖啡包與傳統毒品海洛因、安非他命不同，不易讓施用者產生正在吸毒的「毒識感」，因此會讓年輕族群沾染毒癮而不自覺，造成吸毒年齡層下降，也讓毒咖啡包成為警方查緝重點。

新北市刑警大隊破獲新型態毒咖啡包，嫌犯移送法辦。

新北市刑警大隊破獲新型態毒咖啡包，嫌犯移送法辦。

新北市刑警大隊長黃壬聰表示，近來發現毒販會利用出租套房及承租透天厝做為製毒及販毒據點，今年全國已執行2波「安居緝毒」專案，希望透過警民反毒通報網，針對社區型販毒藥頭加強查緝，新北市在專案期間一共查獲藥頭380人，未來也會落實空屋及出租房屋清查，以發掘可疑毒品犯罪，將毒販趕出鄰里社區。

(中時 )