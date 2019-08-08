張敏宜激動落淚哽咽的呼喊「我今天真的爆炸了」。（張孝義攝）

針對律師葉慶元在臉書質疑「紙風車劇團跟政府拿了3.68億元，還可以大言不慚地宣稱『沒拿過公家機關一毛錢』」，紙風車紙風車文教基金會副執行長張敏宜8日下午率大批劇團成員，代表董事長柯一正到台北地檢署按鈴控告葉慶元涉嫌誹謗，張敏宜並落淚哽咽的呼喊「我今天真的爆炸了」。

張敏宜說，葉慶元是專業人士，他的發言對眾多捐款者、志工不公平。指著陰暗天色，張敏宜激動的說「13年來，這種天氣我們在戶外做什麼？」、「我們所有資料都在網站上，可以查證」，「我是不懂法律，但也覺得這樣是不對的。」葉把不同資訊錯置，律師是一個專業人士，網友會覺得他講的話正確。

張敏宜激動的表示，319個鄉鎮，紙風車沒有錯過任何一個，「我們哪裡來的藍綠呢？你告訴我！」「我們沒有因為鄉鎮縣市長是藍是綠是紅是黑，這些都不管，每一個鄉鎮至少走兩回，13年來沒有停過」、「我們應該要勇敢，因為所有捐款者都爆炸了！」。

(中時 )