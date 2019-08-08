奚夢瑤上月和何猷君登記結婚。（圖／翻攝自Ming奚夢瑤微博）

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30歲大陸超模奚夢瑤，今年5月接受賭王何鴻燊四房兒子何猷君求婚，上月4日兩人領證成為夫妻，昨(7日)七夕，奚夢瑤曬出素顏自拍辦抽獎活動，不少網友發現，照片中的奚夢瑤氣色看來不錯，臉頰豐潤有些幸福肥，還有人指出：「懷的還是男孩，鼻子都變大了」。

今年5月何猷君包下母親所擁商場，以99999支玫瑰向大他6歲的奚夢瑤高調求婚成功，隨後傳出雙喜臨門，原本外型纖瘦的奚夢瑤多次被拍到小腹微凸照片，奚夢瑤本人沒承認也沒否認，婆婆梁安琪也說不清楚，只知道兒子很常給她驚喜。

昨奚夢瑤曬出多張上半身拍照，開心寫下：「今天是七夕情人節，也是我結婚後的第一個情人節。感謝一直以來支持和喜愛我的朋友們，想在今天把快樂和幸福與你們分享，希望我們都有滿滿的幸福」，粉絲見照片中的奚夢瑤看似有些水腫，紛紛留言表示：「明顯是孕婦啊」、「看著模樣最多還有兩個月就生了」、「七夕快樂，要一直幸福」。

(中時電子報)