黑人牙膏鐵粉？偷8條牙膏的代價，是遭判拘役60天、或易科6萬元罰金。彰化縣39歲張男去年底起短短三個月內，陸續在南彰化鄉鎮市的超商和超市賣場內，分8次共偷走14條黑人牙膏，雖部分店家不提告，但竊盜屬公訴罪，張男遭起訴後，彰化地院法官依一罪一罰，各處拘役10天，合併應執行60天。

根據簡易判決書，去年12月14日起到今年3月14日止，陸續在大村、埔心、溪湖、員林等地的8家超商賣場內行竊，共偷走14條牙膏，全都是黑人牙膏，未再偷竊其他物品，被害店家得知後也忍不住向警方表示，「張男也太愛黑人牙膏了！」

張男的手法，都是進入店內閒逛，趁機將牙膏拆掉紙盒外包裝後，就將牙膏塞入外套口袋中，包裝空盒再放回架上，未結帳就走出店外，接著騎腳踏車離去，部分店家報案後，警方調閱監視器過濾清查，發現張男涉嫌重大，張男被逮後坦承犯行，並自行交出8條牙膏歸還被害店家。

審理法官認為，自特教學校畢業的張男僅高中學歷，有中度智能不足，目前未婚、無業，犯後坦承犯行並與部分被害人達成和解、賠償損失，其餘被害人也無意追究，因此依犯竊盜共8罪，各處拘役10日，合併應執行60日，得易科罰金。

(中時 )