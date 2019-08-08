桃園市八德區廣福路1條高壓電線被閃電擊落，消防隊員急撲滅火勢。（賴佑維翻攝）

利奇馬颱風來襲，桃園市8日下午開始打雷，八德區廣福路1條高壓電線被閃電斷落，掉在路中間起火，八德警方、茄冬消防分隊獲報，趕往交管、戒護，台電人員也前往支援。警方呼籲，行經廣福路請注意安全，也不要停下來觀看，避免發生危險，造成交通阻塞。

颱風閃電不斷，高壓電線被擊落起火。

消防局指出，2時57分接獲報案，因高壓電線起火，消防人員到場戒護。警方也派員，廣隆街至廣福路327巷交管。

(中時 )