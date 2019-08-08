影》颱風閃電不斷 高壓電線被擊落起火 15:552019/08/08 中時 賴佑維 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市八德區廣福路1條高壓電線被閃電擊落起火。（賴佑維翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區廣福路1條高壓電線被閃電擊落，消防隊員急撲滅火勢。（賴佑維翻攝） 利奇馬颱風來襲，桃園市8日下午開始打雷，八德區廣福路1條高壓電線被閃電斷落，掉在路中間起火，八德警方、茄冬消防分隊獲報，趕往交管、戒護，台電人員也前往支援。警方呼籲，行經廣福路請注意安全，也不要停下來觀看，避免發生危險，造成交通阻塞。 颱風閃電不斷，高壓電線被擊落起火。 消防局指出，2時57分接獲報案，因高壓電線起火，消防人員到場戒護。警方也派員，廣隆街至廣福路327巷交管。 (中時 ) #高壓 #廣福路 #警方 #電線 #高壓電線 也許您會感興趣 推薦閱讀 俄反對派抗議爭自由選舉 警方大肆逮人 06:002019/08/04 國際 利奇馬颱風下午2時生成 周四、周五最接近台灣 16:102019/08/04 生活 將軍澳遊行示威者向警署丟雞蛋 警方帶警犬驅離 17:132019/08/04 兩岸 金門國定古蹟石獅遭竊 警方和文化部追查下落 19:232019/08/04 社會 港西區衝突 警方：最低武力驅散 示威者轉戰銅鑼灣 19:572019/08/04 兩岸 疑冷氣電線走火 三重區派出所火災 14:572019/08/05 社會 台中計程車撞電線桿 乘客駕駛雙亡 18:562019/08/05 社會 沙鹿混擬土車衝撞4車中市警方進化抓超速 20:252019/08/05 社會 中央陸橋施工尚未管制 駕駛晃神撞上電線桿翻車 09:162019/08/08 社會 加州連環砍人搶劫 警方：至少4死2傷 15:142019/08/08 國際 社會熱門新聞 不斷更新》88大地震 全台災情一覽 - 社會 紙風車告葉慶元 張敏宜落淚：我今天爆炸了 - 社會 恐比1支手機還小！陸女在美遭殺遺體下落曝光 - 社會 和美女玩親親被po網 彰化議員喊冤：不認識她 - 社會 妙齡女裝寵物攝影機 竟拍到室友逼狗狗XX！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。