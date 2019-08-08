強颱利奇馬來勢洶洶，新竹縣長楊文科8日前往湖口鄉王爺壟區視察下水道清淤進度，以及竹北溝貝水門操作狀況，以因應颱風來襲帶來的強風豪雨，新竹縣政府稍早已成立一級災害應變中心一級開設，也宣布8日晚間正常上班上課。

楊文科一早與湖口鄉長林志華、竹北市長何淦銘、水利署第二河川局長楊人傑等人前往視察，楊文科叮嚀民眾一同把關自家側溝，也指示工務處要強化易淹水區域如竹北拔子窟等地，先行調度抽水機，以備不時之需。

依據工務處資料，新竹縣雨水下水道系統規畫長度157.42公里，目前實施率為72.82％，為市區主要排水幹線，在4月汛期前已針對縣內各鄉鎮完成13517.72公尺的清淤長度。

竹北拔子窟5月才發生滿潮遇大水而淹水，楊文科獲知此時非滿潮，也稍微鬆口氣，由於溝貝排水防潮閘門於2014年由經濟部水利署第二河川局建置完成並移交縣府委管，平日倚靠自動門藉有重力排水自動流出，亦定期保養，全力防範淹水。

(中時 )