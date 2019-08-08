強烈颱風利奇馬來勢洶洶，根據目前各地平均風力及陣風，包括北北基、桃園、新竹都已宣布今(8)日晚上照常上班上課。至於明（9）日能不能放颱風假？北北基三縣市預計今晚10點前就會宣布，明天是否停班停課。

颱風目前的中心位置在臺北的東南東方約420公里海面上，以每小時19公里速度，向西北進行。今天中午12點至傍晚6點，基隆市平均風4~5級、陣風6~7級；台北市平均風3~4級，陣風5~6級；新北市平均風4~5級，陣風6級轉7~8級；宜蘭縣平均風4~5級，陣風6~7級；花蓮縣平均風4~5級，陣風6~7級。

預計明（9）日清晨將是颱風影響最大的時候，屆時基隆、新北平均風可達7級；基隆、新北、宜蘭陣風則恐達10級。根據停班停課標準，平均風力達7級風或陣風達10級風才可能放假，地方政府將依照天氣狀況、交通運輸及道路整理情況考量是否停班停課。

(中時電子報)