時隔7年 中日重啟戰略對話 16:182019/08/08 工商 楊日興 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 香港信報報導，中國外交部發言人華春瑩宣布，經過中日雙方商定，中日將於8月10日在日本舉辦新一輪中日戰略對話，這是兩國時隔7年重啟中日戰略對話。 華春瑩指出，中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。屆時，中國外交部副部長樂玉成將造訪日本，與日本外務事務次官秋葉剛男會就雙邊關係與國際地區問題深入交換意見。 (工商 ) #中日 #對話 #戰略 #關係 #中國 也許您會感興趣 推薦閱讀 美國東亞出現戰略疲態 04:102019/08/05 論壇廣場 專家傳真－回歸典型的勞動關係 ─對勞動派遣法制修正的看法 04:102019/08/05 產業特刊 塑橡膠機械去年出口 我居全球第六大 04:102019/08/05 產業特刊 蓬佩奧訪密克羅尼西亞 美加強和太平洋島國關係 20:422019/08/05 國際 從英國脫歐看兩岸關係 04:102019/08/06 論壇廣場 越演越烈 傳陸暫停從美進口農產品 04:102019/08/06 全球財經 蓬佩奧訪南太 專家籲強化與台灣、以色列及太平洋島國關係 09:592019/08/06 兩岸 小心豬瘟 7月又查獲豬肉鬆罐頭 14:102019/08/06 政治 伊朗總統：願與美對話 需先解除制裁 19:452019/08/06 國際 邵雨薇魔樹擋道 莊凱勛兒和空氣對話 04:102019/08/07 娛樂新聞 兩岸熱門新聞 欲加之罪 台商恐不知不覺觸法 - 焦點新聞 - 旺報 黃之鋒見美駐港官員 陸外交部緊急交涉強烈不滿 - 兩岸 - 旺報 巴黎聖母院重建設計競賽 大陸建築師奪冠 - 兩岸 陸不參加金馬獎 國台辦：民進黨和台獨勢力難辭其咎 - 兩岸 - 旺報 香港示威衝突！港警深夜旺角清場 首次出動裝甲車 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。