香港信報報導，中國外交部發言人華春瑩宣布，經過中日雙方商定，中日將於8月10日在日本舉辦新一輪中日戰略對話，這是兩國時隔7年重啟中日戰略對話。

華春瑩指出，中方希望通過對話增進雙方政治互信，推動中日關係進一步改善發展。屆時，中國外交部副部長樂玉成將造訪日本，與日本外務事務次官秋葉剛男會就雙邊關係與國際地區問題深入交換意見。

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