芬蘭設計師品牌Marimekko在台中大遠百3樓開設全新形象店，8日找來孫盛希站台，獻出她的時尚處女秀。孫盛希以印花西裝現身，直言：「要不是參加這個活動可能沒有機會這樣穿！」

孫盛希（中）替Marimekko台中大遠百全新形象店獻出時尚處女秀。（潘鈺楨攝）

平常喜歡偏簡單素色的打扮的她，在台上多穿顏色多變的服飾，自認風格多樣，近來也越來越喜歡紅色。今年奪下金曲獎最佳國語專輯獲獎後生活更忙碌，「很開心但也更有壓力，因為要更專注於作品，更精緻。」

Marimekko在台中大遠百開設全新形象店。（潘鈺楨攝）

她一直都是Marimekko愛好者，喜歡此次主題「天生無畏（Bold by Nature）」主題，尤其是罌粟印花，覺得很帥氣、富有女強人的感覺。她表示Marimekko品牌設計理念鼓勵女性勇於表達獨立自主的精神，與持續創作的她不謀而合，且每一個系列都源於不同的靈感來源，讓創作音樂的她特別有感，她笑說自己的靈感無所不在，「有時看著路人就有靈感了！」8日正逢父親節，她與在韓國的爸爸自從金曲獎後就沒見面，「今天會跟爸爸遠端視訊1小時。」

Marimekko在台中大遠百開設全新形象店。（潘鈺楨攝）

Marimekko在台中大遠百開設全新形象店。（潘鈺楨攝）

Marimekko在台中大遠百開設全新形象店。（潘鈺楨攝）

Marimekko 2019秋冬新品繼續貫徹「天生無畏」主題，以清教徒的北方悠遊與東方美學、和風禪園與裝飾細節為串接，展現獨立自主的女性魅力風采。台中大遠百形象店呈現獨有的原木設計，踏入店內猶如置身在北歐自然環境中。為歡慶改裝開幕，推出限定首賣包款「Unikko經典罌粟花小圓包」，經典罌粟花印花以黑色系深淺交錯堆疊出層次感，刻劃在帆布材質上，重量輕便兼具玩味性。秋冬還推出第一個正式包款系列「Forever yours」，將經典款式以當代材質重新詮釋，細節、質感與色彩、印花都大大增色。

Marimekko在台中大遠百形象店推出限定包款「Unikko經典罌粟花小圓包」（前）。（潘鈺楨攝）

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