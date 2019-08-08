紅鼻子醫生與小朋友開心合影。（陳信翰攝）
紅鼻子醫生與小朋友開心合影。（陳信翰攝）
紅鼻子醫生與小朋友開心互動。（陳信翰攝）
紅鼻子醫生與小朋友開心互動。（陳信翰攝）

台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會聯手啟動「歡樂門診」，藉由活潑逗趣的小丑醫生，讓孩子找到重新面對病痛的力量。

(中時 )

#小丑 #門診 #醫生