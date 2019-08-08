小丑醫生耍逗趣 歡樂門診奇幻登場 16:112019/08/08 中時 陳信翰 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會聯手啟動「歡樂門診」，藉由活潑逗趣的小丑醫生，讓孩子找到重新面對病痛的力量。（陳信翰攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 紅鼻子醫生與小朋友開心合影。（陳信翰攝） 紅鼻子醫生與小朋友開心互動。（陳信翰攝） 台大兒童醫院、信義公益基金會、紅鼻子關懷小丑協會聯手啟動「歡樂門診」，藉由活潑逗趣的小丑醫生，讓孩子找到重新面對病痛的力量。 (中時 ) #小丑 #門診 #醫生 也許您會感興趣 推薦閱讀 央視：亂港小丑 不是不報 時間未到 21:202019/08/04 兩岸 安心終老》救命是天職 醫生反思但這是病人要的嗎 04:102019/08/05 生活新聞 香港8／5罷工 瑪麗醫院「罷工不罷醫」 10:172019/08/05 兩岸 她老覺得家裡有鬼 醫生這樣說 16:452019/08/05 生活 名醫成台中豪宅購買主力 惠宇「大其心」三成買主是醫生 21:332019/08/05 財經 明台寵物險 首創門診住院手術3in1保障 04:102019/08/06 產業特刊 小丑27年重回小鎮 潔西卡雀絲坦正面迎敵 12:252019/08/06 娛樂 中市請出樹醫生 營造友善樹木城市 15:502019/08/06 生活 拒修剪變砍頭 樹醫生教育訓練 04:102019/08/07 地方新聞 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 威力等同4級颶風！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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