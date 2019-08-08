利奇馬颱風越來越接近台灣，氣象局今（8）日下午把海上、陸上警報的警戒範圍擴大，新竹縣市、台灣海峽北部都納入。氣象局表示，新竹縣市、桃園、新北、基隆、台北、宜蘭、花蓮都應嚴加戒備並防範強風豪雨；台灣北部海面、台灣海峽北部、台灣東半部海面（含蘭嶼、綠島）航行作業船隻應嚴加戒備。

受到颱風外圍環流影響，新北、宜蘭地區及桃園山區、新竹山區有局部大雨或豪雨發生的機率；苗栗以北地區、嘉義以南地區及中部山區、花蓮山區有局部大雨發生的機率。尤其剛發生過地震，山區必須注意坍方及落石。

氣象局下午對基隆、新北、宜蘭及桃園、新竹的山區發布豪雨特報，對台北、苗栗、嘉義縣市、台南、高雄、屏東，以及台中、南投、雲林、花蓮的山區，桃園、新竹的平地發布大雨特報，影響所及共有17個縣市。

今天下午起北部就會感受到風雨，颱風的影也會越來越明顯，今天深夜至明天，中南部的風雨也會很強，民眾必須小心提防。

(中時 )