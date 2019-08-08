雨勢來了！新北基隆宜蘭等17縣市豪大雨特報 15:512019/08/08 中時電子報 莊楚雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 圖為豪雨、大雨特報。(氣象局) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 受到利奇馬颱風外圍環流影響，今天新北、宜蘭及桃園山區、新竹山區有豪雨；苗栗以北、嘉義以南及中部山區、花蓮山區有大雨。 同時氣象局也有發布陸上颱風警報，其暴風圈即將進入臺灣東半部海面，對新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。第9號颱風目前中心在臺北東南東方420公里海面，向西北移動，其暴風圈即將進入臺灣東半部海面。 圖為海上陸上颱風警報範圍。(氣象局) 雨勢來了！新北基隆宜蘭等17縣市豪大雨特報 (中時電子報) #新北 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北土水青年培訓營 環教紮根高校生 17:152019/08/06 生活 綠色運輸 新北停車場電池交換站公開標租 17:342019/08/06 生活 新北節能媒合會 下單優惠6折起 04:102019/08/07 地方新聞 新北義民爺嘉年華 國際友人也來哈客 04:102019/08/07 地方新聞 新北射空品3箭 拚2023無煤城市 11:372019/08/07 政治 新北抽驗市售抗菌襪 3成毫無抗菌力 15:572019/08/07 生活 新北警局長陳檡文 貼心祝同仁甜蜜過七夕 16:492019/08/07 社會 中央取消印花稅 侯友宜：對新北財政完全沒助益 17:172019/08/07 政治 中颱利奇馬侵台 新北宣布明正常上班上課 18:482019/08/07 生活 苦無廠商投標 新北八里龍形市場標案放寬 18:292019/08/07 生活 生活熱門新聞 颱風假來了！這三縣市明晨「預測風力」達停班課標準 - 生活 強颱利奇馬逼近 停班停課看這裡 - 生活 利奇馬恐變強颱 彭啟明：這8縣市颱風假機率最高 - 生活 週四颱風假放定了？吳德榮這麼說 - 生活 威力等同4級颶風！ CNN：利奇馬恐成超級颱風 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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