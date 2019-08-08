受到利奇馬颱風外圍環流影響，今天新北、宜蘭及桃園山區、新竹山區有豪雨；苗栗以北、嘉義以南及中部山區、花蓮山區有大雨。

同時氣象局也有發布陸上颱風警報，其暴風圈即將進入臺灣東半部海面，對新竹、桃園、新北、基隆、臺北、宜蘭、花蓮將構成威脅。第9號颱風目前中心在臺北東南東方420公里海面，向西北移動，其暴風圈即將進入臺灣東半部海面。

圖為海上陸上颱風警報範圍。(氣象局)

雨勢來了！新北基隆宜蘭等17縣市豪大雨特報

(中時電子報)