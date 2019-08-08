中國大陸推動「一帶一路」戰略，引發的各種債務問題及經營衝突不斷。沿線國家吉爾吉斯的一家陸資企業5日遭當地居民示威要求停工，數十名中方員工被毆打受傷，導火線據稱與環保汙染有關。

總和自由歐洲電台（Radio Free Europe/Radio Liberty）及新華社報導，中吉礦業有限公司在吉爾吉斯經營的索爾通—薩雷（Solton-Sary）金礦，有約500名當地居民5日舉行示威集會，要求企業停工並撤離，部分集會者闖入礦區，毆打中方員工。

衝突發生時，礦場上約有170名中國大陸工人，其中數十人不同程度受傷。根據吉國衛生部通報，所有傷者傷勢穩定，至6日有20名中方工人住院治療，也有些當地居民受傷。

報導指出，當地居民7月份時就指責中國大陸的礦業公司汙染當地環境，造成大批牲畜死亡。但當局檢測土壤樣品，並未發現化學物質或高劑量的輻射汙染。

中國大陸駐吉爾吉斯大使館6日發表聲明說，這次事件給中方人員人身和財產安全造成重大損失，已向吉方提出嚴正交涉，要求嚴懲肇事者。中方敦促吉國政府及有關部門採取切實措施，維護中國企業合法權益，確保中方人員安全，避免再次發生類似事件。

吉爾吉斯總理阿布加濟耶夫（Mukhammedkalyi Abylgaziev）已經下令針對事件調查，並警告不要將此衝突轉變為政治議題。

(中央社)