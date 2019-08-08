埔里國小「埔小樂一夏」研習成果，展示的懷舊布包、沙包、紙扇、紙傘等作品。（楊樹煌攝）

台語老師簡嘉琳（右）配合竹板教學實作的竹板，讓學生增加學習樂趣。（楊樹煌攝）

埔里國小舉辦「埔小樂一夏」與「愛客家」夏日樂學體驗活動，因課程內容豐富多元兼具實用生活化，且藉由閩客語師資教導，讓學生深入認識埔里的歷史和在地文化，今8日活動將圓滿落幕，校方並展現學生豐碩學習成果展示。

埔里國小校長鐘森雄表示，閩南語「埔小樂一夏」和客語「愛客家」課程設計，主要為活化教學，豐富學生學習內容，落實快樂學習的教育理念。同時結合傳統技藝、社區資源，讓學生置身本土文化的情境，自然地使用在地語言，體會在地文化。

校長鐘森雄並指出，夏日樂學課程特色為閩客語課程均為自編教材，其餘大部份實作課程則由閩客語學生共同參與，學生可同時領略體驗閩客生活及飲食文化的差異。

課程內容有埔里歷史巡禮、台灣傳統美食麵茶、客家擂茶實作、認識台灣原生樹與漆器彩繪、閩南語童謠與網站學習、閩南語新詩創作與歌謠賞析、竹板教學、懷舊布包、沙包、紙扇、詩籤製作、紙傘、繡球黏貼製作等多項體驗，製作的成品學生都可以帶回家，吃的擂茶等則當場分享吃掉。

課程中同時運用雲端網路軟體，讓學生透過現代科技認識埔里，探索地名由來並了解埔里族群融合的多元文化，多項手工縫繡實作，讓孩子學習穿針引線，知道台灣早期飲食文化，如麵茶、杏仁茶、番薯籤糜等等，體驗炒香中筋麵粉加入杏仁、白芝麻、黑芝麻古早味，認識台灣原生樹且實地走訪龍南漆器博物館並實做漆器彩繪。

另外還介紹埔里的傳統美食，如肉圓、摵仔麵、麻糬；體驗傳統古早味麻糬的製作，從蒸搗糯米製成麻糬到品嘗；童謠教唱並進行身體律動唱唱跳跳活力滿分；介紹拋繡球招親文化及製作喜氣圓滿繡球。

期盼實驗創新教學整合先民智慧、傳統技藝能有助於課程傳授與提升學生學習動機與自主學習能力，進而提升閩客語創作力和母語使用頻率。

(中時 )