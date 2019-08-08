交通部今日正式回應，首次對淡北道路表態「原則予以支持」，另針對台2線壅塞問題，也將研議以整併路口、調整動線、人行道加寬辦理改善。(吳亮賢翻攝)

爭論超過20年的淡北道路開發案，5月闖關環保署環評大會失利，令許多在地民眾大表不滿，其中「支持淡北道路聯盟」更在國發會公共政策網路參與平臺發起連署，要求行政院針對台2線交通壅塞問題，提出具體對策改善，權責單位交通部今日正式回應，首次對淡北道路表態「原則予以支持」，另針對台2線壅塞問題，也將研議以整併路口、調整動線、人行道加寬辦理改善。

「支持淡北道路聯盟」發起人張連榮5月10日於公共政策網路參與平臺提案連署，經過30餘天，即有超過5000人附議，權責機關交通部也於今日正式回應。

針對台2線竹圍到紅樹林路段常態壅塞問題，交通部說明，正辦理「大淡水地區聯外交通改善策略評估」，初步評估台2線拓寬困難，原則以調整交通動線及人行道優化等方式辦理改善。

交通部表示，後續將研議台2線竹圍至紅樹林路段相鄰路口整併、調整左轉交通動線及人行道加寬(民富街至民生路、民權路145巷至177巷)等方式，待評估完成後據以辦理。

針對「淡水河北側沿河平面道路工程」(俗稱淡北道路)興建，交通部也首次表態，「該項工程將有助台2線竹圍到紅樹林路段分流，本部原則予以支持。」

對於交通部回應，張連榮也肯定交通部提出具體改善方案，以及支持淡北道路興建，但張連榮強調，「整併路口、調整動線雖然對當地交通有些微改善，但與日俱增的淡水人口，還是需要有淡北道路才能真正紓解壅塞問題。」

(中時 )