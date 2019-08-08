中央氣象局8日上午8時半發布第9號颱風利奇馬海上陸上颱風警報，依據氣象局資料，北部地區都將受到颱風影響，加上宜蘭外海又發生規模6地震，北區水資源局為妥善因應，加強進行所轄水庫設施安全檢查，初步研判各項設施未受地震影響，水庫防洪操作皆維持正常。

石門水庫自5日傍晚起即以滿載發電、開啟排砂隧道等方式進行調節性放水來保持蓄洪空間，至8日當天，水庫水位約在241公尺，蓄水量約1億6750萬立方公尺，控留約3000萬立方公尺防洪空間，後續將持續監測氣象資料及降雨變化。

石門水庫8日持續進行調節性放水，以每秒92立方公尺水量排出，北區水資源局預估晚間雨量會越來越大，每秒入流量恐超過1000立方公尺，調節性放水將會逐步加大。北水局已在傍晚5時將應變小組開設成一級，同時檢討操作策略。

另外，考量下游有河川高灘地停車問題，待新北市政府通知車主將車輛移開後，關上堤防橫移門，才會將調節性放水量提高為每秒600立方公尺以上。北水局表示，目前石門水庫防洪操作正常，穩定供水已建立跨單位協調及備援水源可因應，水庫震後亦已依規定檢查安全無虞。

(中時 )