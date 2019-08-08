王啟澧勤跑基層盼翻轉。（資料照）

2020立委選舉嘉義縣第一選區（海區）現任蔡易餘爭取連任，國民黨則派出現任議員王啟澧挑戰，還有原要參加國民黨內初選因資格不符而決定自行參選的烏魚子大王蔡義柏也有意參選。

蔡易餘是前立委蔡啟芳之子，2012年承接父業出面挑戰翁重鈞失利，2016年捲土重來打敗國民黨林江釧，這次爭取連任，除打政績牌外也積極經營網路社群，父親節還與陳明文合作推出影片，攜手力拚連任。

王啟澧是現任嘉義縣議員，從水上公所秘書、縣政府計畫室主任、鄉長到議員，已有25年基層行政經驗，平時勤跑基層，在鐵路高架化水上段、野狗問題等議題上多有發揮，黨內初選時打敗國民黨文傳會副主委林江釧代表國民黨出征海線立委，力拚翻轉嘉義縣。

另，烏魚子大王蔡義柏原預計參加國民黨黨內初選，但當時因恢復黨籍未滿4個月無法登記，他隨後也將黨證交回國民黨布袋鎮黨部，準備以無黨籍身分參選。蔡義柏若參選，恐會對國民黨選情有所影響。

(中時 )