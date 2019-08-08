曾規劃設計「大安・尚御」、「拙石仰沐」等建案的台北市知名建築師楊崇禎，因滯納勞、健保費及勞工退休金等共計271萬餘元拒不繳納，經行政執行署台北分署7日拘提到案，並向台北地院聲請管收獲准，楊妻8日就帶著150元現金繳納，同時擔保辦理分期繳納餘款，台北分署於是將楊釋放。

楊崇禎建築師獨資經營的建築師事務所，自2016年起開始滯納僱主應負擔的勞、健保費及勞工退休金等，經主管機關勞工保險局及中央健康保險署陸續移送台北分署執行，到7日止，滯納金額已達271萬餘元。

台北分署調查，楊崇禎2017年度之所得總額多達482萬餘元，其退稅款69萬餘元更直接退入他妻子的帳戶，都沒有用來繳納滯欠的款項；此外，楊崇禎在2017年間提領高達百萬元的現金去向不明，而且他的員工也指稱楊姓建築師每月喝酒花費高達百萬元。

台北分署依照這些事證，認為楊已符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」的管收要件。而且楊姓建築師因屢次通知未到，本分署乃向台北地院聲請拘提獲准，並在昨天拘獲楊崇禎，經承辦行政執行官訊問後，即將其解送台北地院聲請管收。

楊崇禎雖當庭辯稱相關款項都用來清償民間債務，但法院不採信，仍遭裁定准予管收，台北分署隨即將其解送到管收所執行管收。被管收的楊崇禎8日委由他的妻子到台北分署洽談繳款事宜，提出先行繳納150萬元，餘款則提供擔保辦理分期繳納的方案。台北分署審核楊妻提出的相關資料並徵得移送機關同意後，核准楊妻提的清償方案，並於辦妥相關手續後，通知管收所釋放楊姓建築師。

(中時 )