交通部公路總局訂定「快速公路車輛拖救服務作業要點」，比照高速公路訂定統一的拖救收費標準，小客車10公里內收取1500元，且規定業者要在1小時內拖離，故障車停留超過半小時，將額外收費，相關收費規定預計明年元旦起上路。

公路總局比照國道採取甄選特約拖救廠商，辦理快速公路的故障車拖救，同時訂定統一收費標準。以小型車為例，在快速公路拋錨，拖救里程10公里內基本費為1500元，若超過10公里，每公里加收50元；大型重機的基本費則為2400元。

此外，拖救廠商須在半小時內抵達、1小時內拖離故障車。故障車輛等待拖救也將收取費用，等待半小時以上，每小時收150元。公路總局指出，以往快速公路沒有統一合作拖救廠商，都是警方找附近廠商或民眾自行叫拖救車，有時會遇到不肖廠商獅子大開口，或者拖救車姍姍來遲，等候時間越久，產生二次事故風險機會越高，因此訂定統一收費與待時費有其必要。

公路總局表示，根據現行規定，故障車停放路肩待援時限，擬從2小時縮短為1小時；若逾1小時仍在原地，可開罰3000至6000元。民眾若是自行找銀行合作拖救業者，未依規定在1小時內拖離，不只有罰款與待時費，車輛還會被警方找特約拖吊車強制拖走。

(中時 )