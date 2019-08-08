長期照顧生病或年邁的親人，對照顧者來說累積多年的壓力與疲憊，可能讓人心生憂鬱，為此羅東博愛醫院的「博愛Family House」，是專為照顧者們成立的歇腳亭，透過團體互動等方式在放鬆中找回能量，讓照顧者歇腳後再出發。

「博愛Family House」的支持網絡，是由博愛長照中心主導，結合居家護理所、失智症據點、出院準備小組的服務對象，邀請須長照或失能、失智症的家屬及照顧者共同加入，透過定期聚會分享彼此照護經驗，協助家庭照顧者正視自身需求與減輕壓力。

羅東博愛醫院表示，今年規畫一系列壓力釋放、心靈舒壓課程，如穴道按摩課程，讓照顧者透過按壓方式舒緩身體的疲憊，將於8月16日、9月27日、10月25日接續辦理3堂課程，除了心靈紓壓外，還有手作娃娃、編織籃等課程。

院方表示，雖然報名訊息公告後迅速額滿，但有需求的家庭照顧者也可加入「博愛Family House」Line群組，彼此互助支持，如有相關長照服務申請及諮詢，可撥打03-9543131轉分機3262游靖怡個管師及3263李芷瑜個管師。

羅東博愛醫院院長盧進德表示，心理和身體健康一樣重要，未來將透過此支持網絡，提供照顧者相關照護訊息及課程、壓力評量及協助資源轉介、日常關懷等，讓片段式活動能延展為長期性的支持，嘉惠更多處於高壓的照顧者。

(中時 )