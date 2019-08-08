F-35A戰機

美國空軍已證實，最新的F-35A戰機剛從工廠交付，就能實戰部署。

據《防衛部落格》（Defence Blog）7日報導，官方8月6日發佈聲明說，第388戰機聯隊上周創下一項速度紀錄，讓才交付不到5小時的第68架F-35A新戰機從事戰鬥訓練任務。

5261號F-35A戰機2019年8月1日上午8點才從洛克希德馬丁（Lockheed Martin）德州沃斯堡（Fort Worth）的製造廠出爐不久，就飛往猶他州希爾空軍基地（Hill Air Force Base），並於上午10點降落當地，而下午3點就從基地起飛，執行第一次戰鬥訓練任務。

第388戰機聯隊維修組指揮官麥爾斯（Michael Miles）說，F-35A的製造與交付計畫旨在讓顧客能迅速接收並使用。他們證明了，這是辦得到的，而這具有重大意義。他指出，理論上，這意味萬一大規模衝突爆發，在真有必要的狀況下，F-35A一出廠，就能直接投入戰鬥。

當F-35A新戰機下生產線時，會先進行合約與政府飛行檢查的程序，最後再交付空軍。以第388戰機聯隊的例子來說，這些飛行會產生資料點，由「自動後勤資訊系統」（Autonomic Logistics Information System，ALIS）收集後，再傳給接收單位。

(中時電子報)