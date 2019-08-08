中元節將近，民眾食用祭祀食品機率增加。花蓮縣衛生局替縣民健康把關，自6月起開啟中元節應景食品製造所稽查與抽驗計畫，針對超市、蔬果行等製造販售商進行抽驗，檢驗結果全部「歐趴」！

普渡祈安，民眾於中元準備豐富祭品，拜祭祖先與好兄弟們，而食安問題更成為一項重要議題。衛生局自6月時便隨機對米麵製品、水果、香腸、臘肉、豆乾等食品及其加工製造商進行抽驗，項目包含防腐劑、農藥殘留、亞硝酸鹽等食品添加劑，總共抽驗22件檢體，檢驗2015條項目，全數檢驗合格。

花蓮縣衛生局長朱家祥表示，食品製造販售應依「食品安全衛生管理法」規定，並符合「食品良好衛生規範準則」。呼籲消費者，購買包裝、標示完整商品，並依儲藏條件保存，勿置於室溫下過久，以免滋生病菌。

此外部分不肖業者為提升賣像，使用違法煤焦色素，食用後造成人體肝腎病變及致癌風險，民眾購買時，應避免色澤異常鮮豔商品，才能吃得安心健康。

朱家祥表示，食品業者應落實自主管理、維護商譽。若食品或添加物有毒物或有害人體物質，則不得製造、加工、包裝、運送、陳列等。違者可依照食品安全衛生法，處6萬元以上2億元以下罰鍰。

(中時 )