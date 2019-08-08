為維護民眾安全，淡水分局派員前往淡水漁人碼頭、金色水岸(渡船頭)及三芝淡金路後沿海，勸離觀潮民眾與釣客。(吳亮賢翻攝)

淡水河流域及其沿岸範圍均列入警戒區。(吳亮賢翻攝)

淡水河流域及其沿岸範圍均列入警戒區。(吳亮賢翻攝)

氣象局今天上午8時30分針對強度颱風「利奇馬」發布陸上警報，即便颱風挾帶大量風雨，還是有民眾冒著危險，到岸邊釣魚、觀潮，淡水警方為維護民眾安全，立即調派警力至淡水河沿岸、漁人碼頭、三芝淡金路等河海岸線加強巡邏，勸離沿岸釣客與觀潮民眾。

淡水警分局指出，為強化防颱應變措施，分局依新北市政府災害應變中心指示，已完成一級開設整備，另依據「災害防救法」第31條第1項第2、3款規定，淡水河流域及其沿岸範圍均列入警戒區。

為維護遊客與民眾安全，淡水分局立即派員前往淡水漁人碼頭、金色水岸(渡船頭)及三芝淡金路後沿海，勸離觀潮民眾與釣客。

淡水警分局表示，淡水老街後方星巴克咖啡廳「馬偕」登岸地點，每遇颱風大雨，漲潮時即會淹水，但遊客仍會前來觀潮，已針對該點不定時巡邏守望，籲請民眾為了自身安全多加配合，切勿於岸邊逗留，以免發生危險。

(中時 )