彰化縣長王惠美（拿麥克風者）率水資處等縣府官員，一早前往埔鹽鄉埔鹽排水下游段，護岸下陷處進行視察，並向地方說明未來工程改善的方向。（謝瓊雲攝）

彰化縣政府水資處長陳詔慶在場簡報，說明未來排水設施改善工程的內容，與目前發包進度。（謝瓊雲攝）

埔鹽鄉埔鹽排水外崙腳橋下游段因護岸下陷逢雨必淹，護岸改善及清疏工程，預計月中完成發包後動工，明年2月底完工。（謝瓊雲攝）

彰化縣長王惠美8日視察埔鹽鄉埔鹽排水、外崙腳橋下游段護岸改善及清疏工程狀況，她強調縣府挹注自有財源650萬元辦理改善，預計年2月底前就能完工，屆時可改善周邊排水設施、使整體排水通暢，保障居民生命財產安全。

正值颱風天，加上近年極端氣候影響，彰化縣內多數排水設施無法消化強降雨時的水量，彰化縣政府除積極向中央爭取經費，每年也自編預算改善全縣老舊排水設施並進行疏濬維護工作。希望讓縣內各鄉鎮都免於淹水之苦。

王惠美表示，埔鹽排水是埔鹽最重要的排水系統之一，因為兩側護岸老舊下陷，雨量太多就淹到路面上，影響居民生活與交通，現在優先針對較緊急、會積水影響出入的部分，以縣府經費修繕；未來會再積極提報中央，針對整條埔鹽排水整治，逐步進行區域排水治理工程。

王惠美指，全縣總計200多條排水系統，光維護費用一年就高達1億元，很多都需要配合區域排水治理，這次埔鹽排水下游段，改善長度約142.8公尺，經費650萬元，先將下陷區段堆高，讓水不會滿溢出來，保障民眾行的安全。

水資處表示，工程正在上網招標中，本月中就將完成發包作業。王惠美當場要求相關單位務必如期如質完工，屆時排水、防洪效率等，將更能提升保障民眾安全，也呼籲全民在施工過程中一起協助監督，讓工程品質更好。

(中時 )