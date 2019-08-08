謝怡芬（Janet）8日出席PLARAIL多美火車節開幕記者會，她與老公George遇有一子Egan，被問到是否再拚一胎，她透露5月中旬流產，胎兒近3個月大，眾人心疼，她平靜表示，「雖然會難過，但他是自然淘汰的，他就是不健康，幸好Egan正好是可愛的時候。」

Janet曝流產過程。（吳維書攝）

Janet回憶當天狀況，她主持新節目第一天，感覺很明顯，臉色蒼白不停冒汗發冷，連工作人員都覺得她不對勁，「反而邊工作，邊讓身體自然排掉，這樣比較好，因為你有另外的重心。」她吐露心聲，「那時候老公也不在，就我一個人，有點害怕、蠻難過的，因為那麼大，你已經可以看到他的形狀了。」她坦言自己本來不想提，但很多女生都會遇到同樣狀況，經常糾結在自己哪裡做錯了，這其實只是一個自然的淘汰過程。

活動這天適逢父親節，Janet被問送老公什麼父親節禮物，她笑說：「我幫他帶兒子一整天就是最好的禮物。」她提及家裡沒有過節的習慣，連爸爸都只想收到一件節目T恤，她表示，「我送家人去夏威夷玩，算是各種節日、生日合在一起慶祝。」清晨強震，她笑稱家住7樓，第一件事就是去看兒子，結果兒子呼呼大睡，一點都不受影響。

(中時 )