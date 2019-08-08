清大校友謝宏亮（右二）8日捐贈清大，將於2020年興建「謝宏亮現代美術館」，由校長賀陳弘（左二）代表接受。（陳育賢翻攝）

國立清華大學終於將有1座與國際知名大學一樣獨有的國際級美術館！清華大學8日獲得校友謝宏亮慷慨捐贈，預計2020年將在校園南側大草坪旁興建1座一流的美術館，其被設計為漂浮的3個盒子建築，頗具紐約古根漢美術館的高低差趣味，可望成為新竹最美新地標。

清大昨天舉辦「謝宏亮現代美術館」捐贈典禮，由校長賀陳弘代表接受，謝宏亮致詞指出，他原本是想回家鄉宜蘭建造美術館，但在賀陳強校長鍥而不捨的精神感召下，讓他決定將這座他夢想中的美術館捐給母校清華。

他說，台灣社會重現實，發生不少價值觀扭曲之事，道德感也漸低落，清華大學今年初籌建君山音樂廳，當時他就想著如果有1座美術館與音樂廳相輝映，豐富人的精神層次，對清華與整個社會的文化提升，一定很有幫助。

賀陳弘則表示，清華有3座名山，楊儒賓教授收藏深具歷史價值的文物，李家維教授收藏神像、標本與化石，謝宏亮校友是其中最少為人知者，但他的藝術品味及收藏都是國際級的，如今更讓清華成為全台頂尖大學中，唯一設有藝術學院與美術館的大學。

清大指出，謝宏亮美術館是由郭旭原、黃惠美建築師領軍的設計團隊操刀，漂浮的3個盒子建築將在清華實驗室對面的一片綠意中升起，順著緩坡向下，頗具紐約古根漢美術館的高低差趣味。

這座大地色系的美術館為地上2層、地下1層建築，占地千坪，連結大草坪與森林，整體設計與清華地景融為一體，也將是棟綠建築。

1樓外牆為玻璃帷幕，室內電梯、樓梯也一併使用透明設計，相當具科技與穿透感，讓綠意與陽光自然進入室內。景觀咖啡廳可望見奕園的公共藝術品「對奕‧對藝」，清華師生及訪賓，未來可在此欣賞大草坪的日落月升美景。

謝宏亮美術館也將巧妙串起清華大學幾處公共空間，鄰近寶山路的南校門與清華實驗室和創新育成大樓對望，穿越美術館大廳，就能近距離欣賞發想自圍棋棋子的公共藝術品，整體工程預計於2022年完工。

謝宏亮為辛耘企業董事長，1973年畢業於清華大學物理系，也是清華理學院的第1屆傑出校友，其雅好藝術，私人收藏豐富，長期支持、回饋母校，曾在清華百年校慶時，捐贈法國藝術家羅丹的「沉思者」雕塑，目前坐落在總圖書館側。

(中時 )