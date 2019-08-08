嘉義市紅瓦厝配置移動式抽水機備戰利奇馬強颱。（廖素慧攝）

利奇馬強颱來勢洶洶，嘉義市政府8日二級開設「災害防救緊急應變群組」備戰防颱，全員展開各項防颱整備工作，在聯外道路橋樑、低漥地區配置12部移動式抽水機隨時應變，市長黃敏惠呼籲市民隨時注意颱風動態、居家要移除洩水孔遮蔽物、加固門窗、招牌及植栽。

市府表示，民眾若有需求，可向里辦公處告知沙包的需求數量，市府將請施工廠商分送到各聯合里辦公處，或可自行到忠孝路牛稠溪橋旁右側的「後湖抽水站」向林姓管理人員登記領取，連絡電話0933-356-878。

居家排水要保持暢通，住家前的洩（排）水孔不可加蓋，以利雨水能即時宣洩，道路側溝及大排若有阻塞或排水不良，可通知里長、環保局或工務處前往清淤。

市府表示，各地下道入口均裝設「LED警示燈」，隨時提醒地下道通行及地下道水位變化狀態，並已在興村里甜根仔草堂、北回歸線、後庄排水、後庄直排、番仔溝橋、嘉義交流道、紅瓦里及莊敬橋旁等處配置11台抽水機，另有1台待命支援，民眾可下載愛嘉義APP、嘉義市水情APP掌握防颱動向。

(中時 )